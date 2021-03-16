Ветеран КГБ рассказал подставившем группу «Альфа» предателе из Москвы

Ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков рассказал предателе из Москвы, подставившем группу «Альфа», которая в 1991 году должна была прибыть вместе с другими советскими спецподразделениями в Вильнюс. Об этом он написал в своей статье «Литовская ССР, 1988-1990 годы: перестройка или предательство?» в журнале «Национальная оборона», передает РИА Новости.

По словам Кобякова, в 1990-1991 годах органы госбезопасности выявили в Литве сотрудников американских, британских, польских и немецких спецслужб, которые работали нелегально. Они курировали несколько литовских националистических организаций, в том числе и движение «Саюдис». «По сути — управляли процессом, как принято сейчас говорить, "цветной революции" в Литве», — отметил он.

В январе 1991 года, когда обстановка в республике накалилась до предела, решался вопрос о наведении порядка в Литве и введении там особого порядка управления. В эти дни спецслужбы зафиксировали звонок из московского здания ЦК КПСС лидеру «Саюдиса» Витаутасу Ландсбергису, занимавшему пост председателя Верховного совета Литвы. Неустановленный абонент сообщил ему о детальных планах действий советских силовиков, в том числе и прибывшей в Вильнюс группы «Альфа».

Узнав эту информацию, националисты и их кураторы из западных спецслужб организовали «массовую акцию протеста против захвата телебашни», поделился ветеран КГБ. «На крышах близлежащих домов были размещены их снайперы. Именно они безжалостно расстреливали толпу своих соотечественников», — подчеркнул Кобяков.

Столкновения сторонников независимости Литвы с военнослужащими ВС СССР и деятелями Комитета национального спасения Литовской ССР произошли с 11 по 13 января 1991 года, менее чем через год после провозглашения выхода Литвы из состава Советского Союза. По данным литовской прокуратуры, в результате погибли не менее полутора десятков человек, а число раненых достигло 900.

По официальной версии местных властей, люди погибли и пострадали по вине советских солдат. Однако несколько лет назад ветераны группы «Альфа» заявили, что при штурме телебашни и здания радиотелекомитета ни один литовский гражданин не пострадал.