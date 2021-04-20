Украинские футболисты устроили пьяный дебош в поезде

Футболисты украинского клуба «Колос» устроили пьяный дебош в поезде. Об этом сообщает «Обозреватель».

По информации источника, 4 апреля команда следовала из Ужгорода в Киев и на протяжении всей поездки распивала спиртные напитки и мешала другим пассажирам. «Они орали, мат-перемат… Заснуть было невозможно. А около двух часов ночи один из них просто выломал нашу дверь… Мы пытались ее удержать и звонили проводнице», — рассказала пассажирка поезда Мария.

По ее словам, начальник поезда вызвал в вагон сотрудников охраны, которые оставались в купе девушек до прибытия в Киев. Пассажирки обратились в полицию, однако те отпустили дебоширов. «Видя, что эти ребята мертвецки пьяны, им не сделали тест на алкоголь, не задержали до выяснения обстоятельств», — подытожила она.

После 22 матчей «Колос» располагается на шестом месте в таблице украинского чемпионата, набрав 34 очка. Лидирует киевское «Динамо», имея в активе 55 очков.