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Раненый при незаконном пересечении границы США россиянин признал вину

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Фото: ALLISON DINNER / Reuters

Россиянин Евгений Глущенко, раненый при незаконном пересечении американо-мексиканской границы в 2019 году, признал вину в попытке незаконно попасть в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соглашение сторон.

Согласно договоренности, Глущенко может быть приговорен к сроку, который уже отбыл под стражей. Вынесение решения суда запланировано на 29 июня.

Россиянин получил огнестрельное ранение на границе США и Мексики в ноябре 2019 года. Пограничник выстрелил в мужчину после того, как тот попытался незаконно пересечь границу. Позже его госпитализировали в пригороде Финикса.

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