Дипломаты озаботились раненным на границе США россиянином

Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас, США) пытается получить доступ к россиянину, который был ранен американским пограничником в Аризоне. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

Дипломаты выяснили, что россиянин находится в больнице в пригороде Финикса, населенном пункте Гудиер. Генконсульство уже связалось с полицией штата, чтобы попасть к соотечественнику по дипломатической линии.

Ранее сообщалось, что гражданин России, чье имя не раскрывается, получил огнестрельное ранение на границе США и Мексики. Пограничник выстрелил в мужчину после того, как тот якобы попытался незаконно пересечь границу. Сейчас его состояние удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает.

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