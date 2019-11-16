Американский пограничник выстрелил в россиянина

Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Погранично-таможенной службы США.

Отмечается, что выстрел был совершен после того, как гражданин России якобы попытался незаконно пересечь границу с Мексикой. «При попытке задержать этого человека произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали вертолетом в медучреждение города Феникс. Имя россиянина не раскрывается. Также неизвестно, с какой стороны он, предположительно, пытался пересечь границу.

В ноябре прошлого года сообщалось, что глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий американским пограничным войскам при необходимости применять силу на границе США с Мексикой. Указывалось, что документ разрешает вооруженным силам США действия, которые «достаточно необходимы» для защиты пограничников.

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