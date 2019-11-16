Стало известно о состоянии раненного американским пограничником россиянина

Состояние россиянина, раненого американским пограничником в штате Аризона, оценивается как удовлетворительное. Об этом агентству ТАСС сообщили в Министерстве внутренней безопасности США.

Представитель ведомства Роберт Дэниелс уточнил, что мужчина получил ранение, не угрожающее жизни. Сейчас пострадавший находится в больнице города Финикс, его состояние не ухудшается.

По словам собеседника агентства, дальнейшее развитие событий зависит от решения местной прокуратуры. Также Дэниелс затруднился ответить, осведомлены ли в российском посольстве о случившемся, поскольку этот вопрос совершенно не относится к сфере ответственности министерства.

В ночь на 16 ноября стало известно, что американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия после того, как мужчина якобы попытался незаконно пересечь границу с Мексикой. «При попытке задержать этого человека произошла физическая стычка, и агент выстрелил, попав в подозреваемого», — говорилось в сообщении. Имя пострадавшего не раскрывается.

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