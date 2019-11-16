Раскрыто имя раненного американским пограничником россиянина

Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас, США) раскрыло имя россиянина, который был ранен американским пограничником в Аризоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Пострадавшим оказался 37-летний Евгений Глущенко.

Ранее сообщалось, что генконсульство РФ пытается получить доступ к россиянину. Дипломаты выяснили, что пострадавший находится в больнице в пригороде Финикса, населенном пункте Гудиер. Они связались с местной полицией, чтобы попасть к Глущенко по дипломатической линии.

Россиянин получил огнестрельное ранение на границе США и Мексики. Пограничник выстрелил в мужчину после того, как тот якобы попытался незаконно пересечь границу. Сейчас его состояние удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает. Что стало причиной конфликта, достоверно неизвестно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!