Украине предрекли «бессмысленный и беспощадный» бунт

Украинский эксперт Валентин Землянский предрек Украине «бессмысленный и беспощадный» бунт. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, на Украине практически не осталось не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут довериться и за которым они могут пойти на протест. Специалист подчеркнул, что украинцы четко осознают, что их всех «кинули» сначала в 2014 году, а затем после выборов президента 2019 года.

Эксперт отметил, что страну ждут уже не протесты, не «майданы», а бессмысленный и беспощадный бунт, который сметет все и вся. Украинцы уже будут разбираться, кто в каком правительстве и при каком президенте работал, резюмировал он.

Ранее на Украине рассказали о последствиях разрыва дипотношений с Россией. По словам украинского политолога Павла Рудякова, на данный момент дипломатические отношения между двумя странами существуют лишь формально, а все контакты сведены к минимуму. Эксперт подчеркнул, что такая ситуация длится на протяжении уже нескольких лет, и ни одна из сторон не заинтересована в изменении статус-кво.