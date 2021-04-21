Бывший СССР
 
Последние новости
Стало известно о планах правительства снижать ставку по ипотеке
Диетологи назвали полезные для мужчин продукты питания
Подписчики озаботились поиском трусов российской гимнастки на фотографии
Минэнерго прокомментировало возможное введение прогрессивной шкалы энерготарифов
Москвичам рассказали о сроках возвращения хорошей погоды 
В США 16-летнюю афроамериканку застрелил прибывший на ее вызов полицейский
Найден устойчивый к антителам штамм коронавируса
В МИД России призвали расследовать нарушения прав человека в Донбассе
На Украине рассказали о последствиях разрыва дипотношений с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Украине предрекли «бессмысленный и беспощадный» бунт

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: GLEB GARANICH / Reuters

Украинский эксперт Валентин Землянский предрек Украине «бессмысленный и беспощадный» бунт. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, на Украине практически не осталось не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут довериться и за которым они могут пойти на протест. Специалист подчеркнул, что украинцы четко осознают, что их всех «кинули» сначала в 2014 году, а затем после выборов президента 2019 года.

Эксперт отметил, что страну ждут уже не протесты, не «майданы», а бессмысленный и беспощадный бунт, который сметет все и вся. Украинцы уже будут разбираться, кто в каком правительстве и при каком президенте работал, резюмировал он.

Ранее на Украине рассказали о последствиях разрыва дипотношений с Россией. По словам украинского политолога Павла Рудякова, на данный момент дипломатические отношения между двумя странами существуют лишь формально, а все контакты сведены к минимуму. Эксперт подчеркнул, что такая ситуация длится на протяжении уже нескольких лет, и ни одна из сторон не заинтересована в изменении статус-кво.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине рассказали о последствиях разрыва дипотношений с Россией
Большинство украинцев выступили против второго срока Зеленского
На Украине пообещали перестать блокировать оппозиционные телеканалы
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0120 марта
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак»

«Защитим инородцев от русского держиморды»

Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
01:0518 апреля

Пашиняну запретили положить цветы на могилу погибшего в Карабахе армянина

23:4717 апреля

В Киеве отказались рассматривать сценарий без финансирования от МВФ

21:5417 апреля

Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена в ответ на вопрос Путина о покушении

Бывший СССР00:0118 февраля

Так не победим

Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
21:3017 апреля

Опубликовано видео с переговорами планировавших военный переворот в Минске

21:1417 апреля

В Минске рассказали о «практической» фазе плана террористов убить Лукашенко

20:0517 апреля

Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него и его детей

Бывший СССР00:2412 февраля

«Должны быть нормальные, человеческие отношения»

Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
17:4917 апреля

Украина объявила о высылке российского дипломата

16:5317 апреля

Лукашенко анонсировал самое важное решение на посту президента

16:0917 апреля

Украина выдвинула России ультиматум по Донбассу

Россия
«Он погиб через два часа после разговора со мной»
Дудаева уничтожили ракетой после телефонного звонка. О чем вспоминает его собеседник спустя 25 лет?
«Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс»
Отношения России и Запада резко ухудшились. Что говорят российские политики и чего ждать дальше?
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»
В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
Уничтоженная красота
Почему горит историческое и культурное наследие Санкт-Петербурга
Все материалы
Мир
Суд отложил приговор по MH17 еще на год
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
ПАСЕ потребовала освободить Навального и оказать ему медпомощь
Кубинские старцы
Фидель и Рауль Кастро правили Кубой больше 60 лет. Как заканчивается их эпоха?
Французскому дипломату пригрозили изгнанием из-за карикатур на пророка Мухаммеда
Посол России получил ноту протеста от Колумбии из-за нарушения воздушных границ
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
В восстановлении мировой экономики увидели «‎ужасную» угрозу
«Климатическая повестка стала ключевой»
О растущем интересе бизнеса к климатическим проблемам и приоритетах на ближайшую перспективу
Газпромбанк признали самым привлекательным работодателем России в финсекторе
Алексей КудринПоследний либерал
Алексей Кудрин сидит во власти с 90-х годов. Ему действительно нет альтернативы?
В России подготовят новый повод для штрафов
Тиньков признался в желании отказаться от лечения лейкемии
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Все материалы
Силовые структуры
В России раскрыли аферу в миллион евро на мебель для резиденции в Париже
ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Дипломат пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным
В российском суде арестант взял в заложники конвоира и был застрелен при побеге
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях Восточной Пруссии
«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»
В Москве впервые за восемь лет убили вора в законе. Почему его называли агентом спецслужб?
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших в Белоруссии военный переворот
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
«Ничто не могло спасти фашизм от катастрофы»
Как Красная армия после Украины освобождала Молдавию и Румынию. Редкие снимки Второй мировой войны
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
«Выжить было большим успехом»
Драки, переломы и тюрьма: как прошел самый жестокий матч в истории футбола
Уле Гуннар СульшерМанчестер в огне
Лондонское дерби и испытания для манкунианцев — главные интриги тура АПЛ
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Все материалы
Культура
Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Назван лучший мультфильм года
Тима БелорусскихТиму Белорусских приговорили к двум годам «домашней химии»
У популярного певца нашли гашиш и амфетамин. Он признался, что употребляет наркотики с 16 лет
Роберт Де Ниро пожаловался на бедность из-за разорительных трат бывшей жены
Оказался наш отец
Старость не радость: как фильм о деменции с Энтони Хопкинсом получил шесть номинаций на «Оскар»
Раскрыт размер платы музыкантам за каждое прослушивание на Apple Music
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущая заметно похудела и раскрыла свой секрет
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
В WhatsApp появился новый вид мошенничества
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Google признал борщ российским
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Водонаеву экстренно госпитализировали
Все материалы
Ценности
Гвен Стефани снялась в наряде из клипа 25-летней давности и удивила фанатов
Капиталина Большакова«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»
Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
Форму иностранных спортсменов на предстоящей Олимпиаде высмеяли в соцсетях
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
Фанаты увидели в танце Бритни Спирс в откровенном наряде призыв о помощи
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Россияне принялись скупать дорогую одежду вопреки пандемии
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Полицейская чихуахуа не вынесла гибели хозяина и умерла в тот же день
Дорис Пейн«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»
Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
Диетолог предупредила об опасности овсяной каши
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Женщина сбросила 83 килограмма и рассказала свою историю похудения
Все материалы
Mercedes-Benz опубликовал первое изображение электрического компактвэна EQT
«Дни Скорости на льду Байкала»: есть рекорды!
Рубеж в 300 км/ч взят — и это еще не всё...
Китайский супергибрид Hongqi S9 поменял внешность и стал серийным
Автомобильный квиз №9
Автомобильным эрудитам гугл не нужен. Проверим?
Mazda превратила CX-30 в электромобиль
Тест обновленного Hyundai Santa Fe, который поменяли почти полностью
Первая встреча с рестайлинговым кроссовером, которому доработали дизайн, платформу, шасси и интерьер
Составлен рейтинг стран, в которые поставляют больше всего российских автомобиле
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы