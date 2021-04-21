В России число осужденных коррупционеров достигло самого низкого уровня за последние восемь лет. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде России за 2020 год.

В минувшем году были вынесены приговоры в отношении 6948 граждан по уголовным делам о коррупции. В 2019 году были осуждены 15,5 тысячи россиян. В 2015 году за преступления этой категории суды посадили 11,5 тысячи коррупционеров.

В 2012 году по делам о коррупции обвинительные приговоры получили 6014 граждан.

20 апреля сообщалось, что суд освободил осужденного за коррупцию экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера от наказания по новому делу о превышении должностных полномочий. Он избежал наказания в связи с истечением срока давности по делу.

По версии следствия, с 2013-го по 2014 год Вячеслав Гайзер, занимая пост заместителя главы республики, дал главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Ивану Поздееву указание выделить земельные участки для строительства многоэтажных жилых домов без проведения торгов. Это было сделано в интересах знакомых Гайзера, владельцев строительной компании. Ущерб бюджету составил более 8,7 миллиона рублей.

Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены. 10 июня 2019 года сообщалось, что бывший глава Коми признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В личном кабинете Гайзера обнаружили сейф с деньгами, коллекцию часов стоимостью один миллион долларов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов.