Койоты покусали сбившего их собрата мужчину на самокате

Койоты в канадском городе Ванкувер покусали мужчину на самокате, который не заметил их собрата на темной дороге и сбил его. Об этом сообщает сайт телерадиовещательной корпорации CBC.

В воскресенье, 18 апреля, около полуночи мужчина ехал на электросамокате по парку Стэнли и врезался в койота, который оказался у него на пути. В темноте он не заметил животное. В результате столкновения с койотом мужчина упал и повредил ключицу.

«Когда он лежал на земле, пара койотов начала кусать его. Они порвали ему куртку и одежду»,— рассказал констебль Стив Аддисон (Steve Addison). Он отметил, что мужчине удалось отбиться от диких животных и позвать на помощь прохожего, который вызвал скорую помощь.

Мужчину госпитализировали, его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что в национальном заповеднике Йеллоустон, США, лыжница получила ранения головы и руки после нападения голодного койота. Очевидец отвел раненую лыжницу в ближайший информцентр, где ей оказали первую медицинскую помощь.