Голодный койот укусил лыжницу за голову

В национальном заповеднике Йеллоустон, США, лыжница получила ранения головы и руки после нападения голодного койота. Об этом сообщается на сайте телестанции KRTV.

Инцидент произошел утром 28 января. 43-летняя женщина каталась на лыжах, когда на нее напал койот. Хищник укусил ее за голову и руку. Очевидец отвел раненую лыжницу в ближайший информцентр, где ей оказали первую медицинскую помощь. Затем американку доставили в больницу. Ее текущее состояние не уточняется.

Работники парка временно закрыли дорогу, на которой произошло нападение. Койота убили и отправили на вскрытие. У животного не обнаружили вируса бешенства. «Мы нашли в его пасти иглы дикобраза. Скорее всего, из-за этого он давно не ел и был голоден», — отметил биолог Даг Смит (Doug Smith), специализирующийся на дикой природе.

Представители Йеллоустона подчеркнули, что на территории заповедника можно встретить опасных животных. Они попросили посетителей парка соблюдать правила безопасности, в том числе не приближаться к зверям и не подкармливать их.

Ранее в январе сообщалось, что житель американского города Кенсингтон, штат Нью-Гэмпшир, задушил агрессивного койота и спас сына от смерти. Американец пояснил, что действовал под влиянием инстинктов и адреналина.

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