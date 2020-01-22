Многодетный отец голыми руками задушил койота и спас сына от смерти

Житель американского города Кенсингтон, штат Нью-Гэмпшир, задушил агрессивного койота и спас сына от смерти. Об этом сообщает новостной портал Boston 25 News.

Инцидент произошел утром в понедельник, 20 января. Иэн О'Райли (Ian O’Reilly) гулял с женой и тремя детьми вдоль пруда, когда на его двухлетнего сына напал койот. Отец тут же прыгнул на зверя, прижал его к земле и схватил рукой его морду. «Таким образом я смог его обезвредить», — вспомнил он. Затем ему удалось голыми руками задушить животное.

Сын О'Райли не пострадал, поскольку был одет в плотный зимний комбинезон. Многодетный отец остался с укусами на руке и груди. Ему обработали раны и начали курс уколов от бешенства. О'Райли предстоит еще четыре визита к доктору для завершения лечения.

Американец подчеркнул, что действовал «под влиянием инстинктов и адреналина». По его словам, он не хотел убивать животное, но не видел иного способа защитить жену и детей. О'Райли убежден, что койот был болен и продолжил бы нападать на людей. На данный момент эксперты выясняют, страдал ли зверь бешенством.

Полиция Кенсингтона отметила, что ранее утром того же дня жители города сталкивались с агрессивным койотом. Один очевидец сфотографировал, как койот атаковал машину около 8:40 по местному времени. Вскоре после этого, предположительно, тот же койот попытался напасть на собак 62-летней жительницы Пэт Ли (Pat Lee). Она вовремя загнала питомцев в дом.

В феврале 2019 года сообщалось, что житель американского штата Флорида отбился от агрессивного койота кофейной кружкой и спас домашнего питомца. Мужчина не пострадал, а его питомец прошел медицинское обследование.

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