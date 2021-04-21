Россияне поверили в существование Дня насилия и начали к нему готовиться

В русскоязычном сегменте Twitter и TikTok начали распространяться записи о якобы намеченном на 24 апреля Международном дне насилия. Публикации появились в соцсетях 20 апреля, их авторы утверждали, что в День насилия мужчины на улицах будут проявлять агрессию по отношению к женщинам, поэтому им лучше оставаться дома.

В частности, микроблогерша с ником itosparta порекомендовала девушкам без необходимости не выходить на улицу или тщательно готовиться к выходу из дома: надевать удобную одежду и брать с собой перцовый баллончик. Несуществующая дата стала активно обсуждаться микроблогерами, несмотря на то, что сама запись набрала менее тысячи лайков и ретвитов.

Девочки пожалуйста будьте аккуратны 24 апреля

Мужчины назвали этот день "официальный день насилия"

Если будете куда то выходить берите с собой перцовый баллончик(или хотя бы дезодорант)

Гулять лучше по двое или трое,надевать удобную одежду и обувь

Берегите себя — 🥃аля и 47 спартанцев 🥃 (@itosparta) April 20, 2021

Первоначально запись обсуждали всерьез, поверив в то, что россиянок действительно могут изнасиловать или применить какие-либо другие методы насилия на улицах 24 апреля.

Капец. А меня парень из интернета позвал на какую-то закрытую типа вечеринку — Будни Пуффендуя (@RozaBkackwood) April 20, 2021

Однако позже, осознав, что такого дня не существует и посты являются выдумкой, пользователи Twitter начали высмеивать саму формулировку Дня насилия. В том числе в ход пошли переделанные фразы из мемов.

Пользователь MaZhavorsiAnni шутливо поблагодарил девушек за напоминание о вымышленном Дне насилия. «В прошлом [году] он хоть на Пасху попадал, легче было сориентироваться», — добавил он. Юзер blyatman1 призвал не вестись на этот информационный вброс, ведь в России «День насилия отмечают 25 апреля». Автор также посоветовал не верить всему, что пишут в интернете.