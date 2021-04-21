Женщина увидела неприятную деталь на фото мужа и развелась с ним

Канадская блогерша Тайлар Пейдж (Tylar Paige) поймала мужа на измене, увидев неприятную деталь на его фотографии в Facebook. После этого женщина решила подать на развод. Ролик с ее рассказом доступен в TikTok.

Пейдж начала рассказ с того, что услышала от мужа «самую нелепую в жизни ложь». Она нашла в соцсети фотографию мужчины, на которой тот был запечатлен в ночном клубе в окружении нескольких девушек. Блогерша приблизила кадр и обратила внимание, что на безымянном пальце ее супруга не было кольца.

«Я спросила его об этом. Он ответил мне, что сотрудники ночного клуба закрасили кольцо в фотошопе», — пересказала Пейдж оправдание мужа. После этого женщина сказала, что развелась с изменником.

Вскоре женщина записала еще один ролик, в котором поведала о новой попытке бывшего мужа оправдаться за отсутствие кольца на пальце. Мужчина предположил, что забыл надеть его после того, как помыл руки. Но блогерша снова ему не поверила.

Видео Пейдж в общей сложности набрали более трех миллионов просмотров. Зрители поддержали женщину и посмеялись над нелепыми оправданиями ее бывшего мужа. Один из комментаторов пошутил, что Пейдж не развелась с ним, а просто «стерла мужчину в фотошопе».