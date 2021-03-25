Фото с блюдами напугали пользователей сети одной жуткой деталью

Пользователей соцсетей напугали фотографии блюд, опубликованные в аккаунте «Оцени мою тарелку» (Rate My Plate) в Twitter. Как сообщает Daily Mail, снимки юзеров содержали в себе одну жуткую деталь — в них авторы так или иначе пытались представить людей.

Так, на фотографии бургера булку украсили овощами в виде улыбающегося лица. На другом снимке образы персонажей мультфильма попытались восстановить с помощью хлеба и омлета. Однако в обоих случаях в комментариях люди выражали свое отторжение к подобным блюдам, а также писали про чувство омерзения.

Не меньше негативных комментариев получил повар-любитель, создавший блюдо в виде ежа, использовав для туловища картофельное пюре и бобы, а для иголок — сосиски. Юзеры назвали приготовленную еду «кошмарным существом» и задумались, не заболел ли «еж», так как он весь в красном соусе от бобов. Блины с сосисками, на которых были вырезаны лица, также не пришлись по вкусу подписчикам аккаунта. Некоторые в шутку заметили, что сосиски, обернутые в блины, напомнили им надетые презервативы.

Ранее мужчина опубликовал фотографию собственных блинчиков, призвав пользователей сети оценить его старания. Однако в соцсети Twitter многие высмеяли его способности, а выбор начинки назвали худшим в истории. На тарелке были сами блины и необычные начинки к ним — рыбные палочки и томатная сальса.