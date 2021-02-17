Выбранную мужчиной начинку для блинчиков назвали худшей в истории

Мужчина опубликовал фотографию собственных блинчиков, призвав пользователей сети оценить его старания. Однако в соцсети Twitter многие высмеяли его способности, а выбор начинки назвали худшим в истории.

Автор блюда, юзер с ником Мики Джи (Mikey G), опубликовал снимок в специальном аккаунте «Оцени мою тарелку» (Rate My Plate). По словам Мики, он приготовил это на ужин в честь Жирного вторника — праздничного дня, знаменующего начало Великого поста.

На тарелке были сами блинчики и необычные начинки к ним — рыбные палочки и томатная сальса. Он добавил начинку на блины и сложил их, положив сверху еще пару рыбных палочек. В комментариях большинство юзеров критиковали начинающего повара, назвав такое сочетание ингредиентов сомнительным.

«Думал, что злаковое печенье и бобы останется худшим сочетанием в еде из всех, что я когда-либо видел, но это куда отвратительнее», — отметил один из комментаторов. Другой подчеркнул, что такое не мог приготовить здоровый человек: «Это определенно работа психопата».

Были и те, кто с трудом могли признать возможным есть подобное: «Мой мозг отказывается принимать концепт блинов с рыбными палочками и томатным соусом». Однако некоторые юзеры посчитали возможным отведать подобное. «Я бы даже попробовал их на вкус», — написал один из них.

Ранее другой пользователь опубликовал фотографию блюда, которое приготовил специально ко Дню святого Валентина. Его блюдо назвали катастрофой за ужасное сочетание компонентов и внешний вид.