Прилепин собрался создать новый батальон в ДНР

Российский писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин собрался создать в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) новый добровольческий батальон. О своем намерении он объявил в интервью Telegram-каналу WarGonzo, который ведет военный журналист Семен Пегов.

По словам политика, в настоящее время его сторонники готовят соответствующее обращение к властям республики. Если ответ руководства ДНР будет положительным, в состав подразделения войдут участники проекта «Гвардия Захара Прилепина». Другие подробности инициативы пока не приводятся.

Ранее Захар Прилепин назвал россиян омерзительными из-за ток-шоу с участием скопинского маньяка Виктора Мохова. Он сравнил современную Россию с «тлетворным Западом» из советских фильмов, предложил установить в стране временную диктатуру, забить досками наглухо телевидение и начать бороться с анонимностью в сети.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где целесообразно.