Главу штаба Навального в Петербурге задержали с документами прессы

Главу штаба Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в Санкт-Петербурге Дениса Кабакова задержали с документами телеканала «Дождь» и в жилете с надписью «пресса». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МВД Петербурга.

Собеседник агентства уточнил, что Кабаков был задержан во время несогласованной акции протеста. «У полиции есть документальные подтверждения того, что в момент задержания Кабаков, используя средства мобильной связи, руководил маршрутами движения протестующих», — добавил он.

Согласно официальным данным МВД России, в несанкционированной акции в центре Петербурга принимают участие 4,5 тысячи человек. Полицейские разъясняют собравшимся, что их митинг не согласован с органа­ми власти, и предупреждают об ответственности за нарушение правопорядка.

Акции в поддержку Навального прошли 21 апреля в крупных городах России. Оппозиционер сейчас отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области.