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В подземном переходе у здания Госдумы распылили газ

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Неизвестные распылили перцовый газ в Москве в подземном переходе через Тверскую улицу в районе здания Госдумы, сообщает ТАСС.

После инцидента из перехода выбежало много людей, все они кашляли. Пока к врачам никто не обращался.

Ранее в центре столицы начались задержания участников несогласованной акции протеста. Двух москвичей задержали у станции метро «Боровицкая», полицейские останавливают на улице подозрительных молодых людей.

По данным ТАСС, малочисленные группы молодежи в центре Москвы направляются в сторону Манежной площади и обсуждают акцию. Перекрыта Пушкинская площадь, выходы со станций метро «Пушкинская» и «Тверская» работают штатно. Проект Mob Counter насчитал в столице 3200 участников акции к 19:30.

Ранее московские власти отказали в проведении митингов 21 апреля и 1 мая в связи с коронавирусом. В МВД призвали граждан не участвовать в несогласованных акциях.

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