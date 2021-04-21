В центре Москвы начались задержания участников несогласованной акции

Сотрудники полиции начали задержания участников несогласованной акции протеста в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, первых двух человек задержали у станции метро «Боровицкая». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов останавливают подозрительных молодых людей.

Как пишет ТАСС, в центре столицы замечены малочисленные группы молодежи, которые направляются в сторону Манежной площади и обсуждают акцию. Пушкинская площадь перекрыта, выходы со станций метро «Пушкинская» и «Тверская» работают штатно. По данным проекта Mob Counter, который занимается подсчетом участников общественно-политических акций, в настоящий момент в Москве замечены около 900 человек.

Ранее сообщалось, что власти Москвы отказали в проведении митингов 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с коронавирусом. Первое уведомление было подано в правительство столицы с нарушениями требований. В частности, заявленные в уведомлении граждане находятся за пределами России.

МВД России также призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. Там напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.