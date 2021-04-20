Власти Москвы отказали в проведении митингов 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, пишет РИА Новости.

Первый отказ поступил представителям КПРФ, которые хотели 1 мая провести публичное мероприятие в форме демонстраций с 12:00 до 13:00 от Калужской площади до Театральной площади и митинга с 13:00 до 16:00 в Театральном проезде с количеством участников до 4500 человек. В проведении митинга с 11:00 до 14:45 1 мая на одной из площадей: Пушкинской Суворовской или Краснопресненская Застава с количеством участников до 1500 человек также было отказано ЛДПР.

В мэрию также поступили обращения о желании провести 1 мая митинг с количеством участников до 15 тысяч человек и 21 апреля митинг с количеством участников до 100 тысяч человек от представителей Московской федерации профсоюзов. В проведении обоих публичных мероприятий отказано. Отмечается, что последнее уведомление было подано в правительство Москвы с нарушениями требований. В частности, заявленные в уведомлении граждане находятся за пределами России.

Ранее МВД России призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. Там напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, согласно закону, запрещено проводить публичные мероприятия на территориях, прилегающих к зданиям органов власти и экстренных оперативных служб. В ведомстве добавили, что подразделения МВД и других правоохранительных органов «не допустят дестабилизации обстановки», а любые агрессивные действия будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. «Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — заключили там.