Полиция Москвы заявила о шести тысячах участников несогласованной акции

В несогласованной акции в Москве по состоянию на 20:30 принимают участие около шести тысяч человек. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

«Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждает о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы начались задержания участников акции. Первых двух протестующих задержали у станции метро «Боровицкая». Кроме того, отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов останавливают подозрительных молодых людей.

Во вторник, 20 апреля, власти Москвы отказали в проведении митингов 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с коронавирусом. Первое уведомление было подано в правительство столицы с нарушениями требований. В частности, заявленные в уведомлении граждане находятся за пределами России.

МВД России также призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. Там напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.