Акула сбросила мужчину с байдарки в воду и попала на видео

Попавшаяся на удочку рыбака акула у берегов Ирладии перевернула байдарку и сбросила мужчину в воду. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Star.

Рыбак Грэхем Смит из графства Донегол отправился на каяке на рыбалку и поймал на удочку атлантическую сельдевую акулу. На записи видно, как хищная рыба преследует наживку и дергает леску. Рыбак отчаянно пытается справиться с удочкой, но леска оказывается за его плечом.

Акула продолжает тянуть леску, и накреняет каяк так сильно, что он переворачивается. Смит оказывается в воде, но его команда помогает ему залезть обратно в байдарку.

Мужчина рассказал, что ездит ловить акул пару раз в год. «Атлантические сельдевые акулы очень умные. С ними сложно справиться. Я боролся с этой акулой около 15-20 минут», — отметил Смит.

В результате происшествия ирландец лишился видеокамеры и мобильного телефона общей стоимостью 430 фунтов (46,1 тысячи рублей). Он добавил, что до этого за 13 или 14 лет рыбалки на байдарке лодку переворачивало только дважды.

Ранее сообщалось, что гигантские акулы окружили одинокого каякера у берегов мыса Лендс-Энд в английском графстве Корнуолл. Одна из акул подплыла прямо к нему и нырнула под каяк, оставив вмятину на борту.