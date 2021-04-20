Пять гигантских акул поплавали с одиноким каякером

Гигантские акулы окружили одинокого каякера у берегов мыса Лендс-Энд в английском графстве Корнуолл. Об этом сообщает издание Daily Star.

61-летний Руперт Кирквуд (Rupert Kirkwood), известный как «одинокий каякер», отправился открывать сезон плавания на байдарке у берегов английского графства Корнуолл. Обычно англичанин встречает дельфинов, морских свиней и китов, но в этот раз мужчину окружили пять гигантских акул.

«Я увидел огромный треугольный спинной плавник, который медленно двигался по воде передо мной. Я осторожно приблизился и остановился, так как не хотел спугнуть акулу», — рассказал мужчина.

Одна из акул подплыла прямо к нему и нырнула под его каяк, оставив вмятину на борту. По словам англичанина, длина акулы была около шести метров. «Она еще покружила вокруг каяка и уплыла дальше охотиться на планктон», — отметил Кирквуд.

После этого мужчина поплыл дальше и встретил еще четыре гигантских акулы.

Гигантские, или исполинские акулы (Cetorhinus maximus), — вторые в мире по размеру после китовых акул. Они могут достигать 11 метров в длину. Их отличает черный треугольный спинной плавник и выпуклое рыло. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что трехметровая гигантская акула подплыла к пристани в английском городе Торки, графство Девон, и напугала группу людей, обучающихся сапсерфингу. Инструктор посоветовал им расслабиться и наслаждаться уникальным опытом.