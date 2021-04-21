США предупредили о резком росте цен

Глава инвестиционной компании Independent Strategy Дэвид Рош в интервью CNBC предупредил о скором резком росте цен в США.

По словам финансиста, к середине 2022 года уровень инфляции в США может достигнуть 3-4 процентов годовых — при целевом показатели Федеральной резервной системы (ФРС) в два процента.

Материалы по теме Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России? Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику

«А это полностью несовместимо с, скажем, доходностью 10-летних облигаций США на уровне 1,6 процента. Эта доходность может легко удвоиться, и когда это произойдет, вы придете к критической точке, которую испытают рынки», — отметил Рош.

Одна из причин высокой инфляции, по его словам, заключается в избыточном спросе со стороны потребителей — за счет накопленных за время пандемии коронавируса сбережений и выделенных субсидиях со стороны правительства. Последний анонсированный президентом Джо Байденом пакет помощи экономике предусматривает выделение домохозяйствам в общей сложности 300 миллионов долларов.

Опасность слишком высокой инфляции заключается в снижении покупательной способности населения, а также в удорожании заимствований для государства и бизнеса (поскольку инвесторы согласны вкладываться лишь на условиях, покрывающих рост цен). При этом ФРС, как и большинство других центробанков, стремится поддерживать инфляцию на определенном уровне для обеспечения стабильного экономического роста.