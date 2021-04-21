Изъятый во время обыска миллиард рублей показали на видео

Один миллиард рублей, изъятый во время обыска у жительницы Санкт-Петербурга, показали на видео. Запись публикует РЕН ТВ.

Также правоохранители нашли в квартире женщины 48 тысяч долларов и 60 тысяч евро, которые были получены незаконным путем.

На кадрах видны пачки денег. Силовики их пересчитывают на счетной машинке.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности и направила его в суд для рассмотрения по существу. В нем фигурируют девять петербуржцев. По версии следствия, они в составе организованной преступной группы занимались обналичиванием денег без лицензии, используя подконтрольные фирмы. Свою деятельность группировка вела с 2015 по 2017 год.