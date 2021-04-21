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Число казней в мире в 2020 году достигло минимума за последние десять лет

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Фото: YVES HERMAN / Reuters

Число казней в мире в 2020 году достигло минимума за последние десять лет. Об этом говорится в докладе организации Amnesty International, передает ТАСС.

Согласно документу, в прошлом году были казнены по меньшей мере 483 человека. В то же время годом ранее сообщалось о 657 подобных случаях. В рекордном 2015 году было зафиксировано 1634 казни. Отмечается, что минимальное число казней за последние десять лет объясняется прежде всего снижением на 85 процентов количества приведенных в исполнение смертных приговоров в Саудовской Аравии, а также сокращением данного показателя в Ираке.

Ранее в СПЧ оценили желание россиян вернуть смертную казнь. Ответственный секретарь по правам человека при президенте Александр Точенов заявил, что запрос в обществе на возврат смертной казни появляется из-за громких судебных дел и выхода на свободу опасных преступников. Точенов добавил, что возвращать такую меру наказания пока не надо.

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