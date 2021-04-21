Видео самой высокооплачиваемой знаменитости «без фильтров» возмутило подписчиков

Предпринимательница Кайли Дженнер, которую ранее признали самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, запечатлела себя на видео «без фильтров» и возмутила пользователей сети. На размещенный в ее Instagram-сторис ролик обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 23-летняя знаменитость позирует в своих апартаментах. Она одета в черный бюстгальтер бренда Skims, принадлежащем ее сестре Ким Кардашьян, стоимостью 35 фунтов стерлингов (четыре тысячи рублей) и телесные трусы. На лицо Дженнер нанесен макияж в нюдовых тонах. «Без фильтров», — подписала она видео.

Пользователи негативно отреагировали на подпись звезды под видео и раскритиковали ее в комментариях под материалом. «Она действительно думает, что мы такие же тупые, как она?», «Пластмассовая уродина», «Нет фильтрам, да филлерам!», «Вся ее жизнь — это сплошной фильтр», «Без фильтров, зато с вагоном косметики на лице, наращенными волосами и ногтями, силиконовыми грудью и ягодицами, и искусственным загаром. Соскребите с нее все это, и от нее ничего не останется», — высказывались они.

Ранее в апреле Кайли Дженнер снялась в облегающем наряде и была осмеяна в сети. Она была одета в черный комбинезон с фиолетово-синим принтом, создающим иллюзию просвечивающего голого тела. «Как она может тратить так много денег на то, чтобы выглядеть настолько дешево?», —писали юзеры.