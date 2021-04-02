Самую высокооплачиваемую знаменитость в облегающем наряде осмеяли в сети

Предпринимательница Кайли Дженнер, которую признали самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, снялась в облегающем наряде и была осмеяна в сети. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 23-летняя знаменитость позирует в своих апартаментах. Она одета в черный комбинезон с фиолетово-синим принтом, создающим иллюзию просвечивающего голого тела. Ее образ дополняют сверкающие розовые туфли на каблуке с острым носом, серьги и кольца. На лицо Дженнер нанесен макияж в нюдовых тонах. «До луны и обратно», — подписала она пост, который набрал шесть миллионов лайков.

Кайли Дженнер Фото: @kyliejenner

Пользователи сети не одобрили наряд предпринимательницы. Соответствующие комментарии они оставили под материалом на портале Daily Mail. «Она что, надела тепловую карту?», «Кто вообще в здравом уме станет надевать такое?», «А как она пойдет в туалет?», «Как она может тратить так много денег на то, чтобы выглядеть настолько дешево?», «Она выглядит просто омерзительно», — высказывались они.

Ранее в марте Кайли Дженнер разозлила подписчиков просьбой скинуться на лечение ее визажисту. У себя в сторис звезда оставила ссылку на сбор средств, открытый близкими потерпевшего Самюэля Рауды (Samuel Rauda) на краудфандинговой платформе GoFundMe. Подписчики этот жест не оценили и напомнили звезде о ее внушительном состоянии, которое позволило бы покрыть расходы на лечение Рауды.