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Самую высокооплачиваемую знаменитость в облегающем наряде осмеяли в сети

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: @kyliejenner

Предпринимательница Кайли Дженнер, которую признали самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, снялась в облегающем наряде и была осмеяна в сети. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 23-летняя знаменитость позирует в своих апартаментах. Она одета в черный комбинезон с фиолетово-синим принтом, создающим иллюзию просвечивающего голого тела. Ее образ дополняют сверкающие розовые туфли на каблуке с острым носом, серьги и кольца. На лицо Дженнер нанесен макияж в нюдовых тонах. «До луны и обратно», — подписала она пост, который набрал шесть миллионов лайков.

Пользователи сети не одобрили наряд предпринимательницы. Соответствующие комментарии они оставили под материалом на портале Daily Mail. «Она что, надела тепловую карту?», «Кто вообще в здравом уме станет надевать такое?», «А как она пойдет в туалет?», «Как она может тратить так много денег на то, чтобы выглядеть настолько дешево?», «Она выглядит просто омерзительно», — высказывались они.

Ранее в марте Кайли Дженнер разозлила подписчиков просьбой скинуться на лечение ее визажисту. У себя в сторис звезда оставила ссылку на сбор средств, открытый близкими потерпевшего Самюэля Рауды (Samuel Rauda) на краудфандинговой платформе GoFundMe. Подписчики этот жест не оценили и напомнили звезде о ее внушительном состоянии, которое позволило бы покрыть расходы на лечение Рауды.

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