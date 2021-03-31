Самая высокооплачиваемая знаменитость показала лицо без ретуши и удивила фанатов

Предпринимательница Кайли Дженнер, которую признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, показала лицо без фильтров и ретуши на новых фото и удивила поклонников. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 23-летняя знаменитость позирует в салоне автомобиля. Она одета в белый топ без рукавов, ее образ дополняет серебристое колье в виде цепи. На лицо Дженнер нанесен макияж в нюдовых тонах. «Без фильтров. Счастливого понедельника», — подписала она пост, который набрал больше 6,5 миллиона лайков.

Фанаты похвалили знаменитость за естественную фотографию и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Черт, ты выглядишь очень хорошо», «Ей даже не нужны фильтры», «Вау», «Прекрасна как снаружи, так и изнутри», «Потрясающая», «Не стесняйся, публикуй фото без макияжа и без фильтров», — высказывались они.

В августе 2020 года Кайли Дженнер не выдержала критики фанатов и удалила снимок с явным фотошопом. Так, телезвезда разместила сторис, где попозировала в откровенном наряде белого цвета: на ней были легинсы и кроп-топ. Известно, что поклонники обратили внимание на размытые участки на фоне предпринимательницы, а также на ее чересчур гладкую кожу.