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ОНФ предложил показать послание Путина на медиафасадах

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

По инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ) главные цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут на цифровых медиафасадах MAER. Об этом сообщается на сайте организации.

Ключевые фразы российского лидера будут показаны на больших экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов страны. «Цитаты будут выводиться на экраны в режиме видеоленты новостей», — пояснили в ОНФ.

Уточняется, что в столичном регионе к трансляции дополнительно подключат сеть цифровых суперсайтов — все они расположены на автомагистралях, в том числе и на МКАД.

В ОНФ пояснили, что в 2020-м такой опыт показал «высочайший эффект вовлечения зрителя в происходящее событие». В сообщении говорится, что фотографии с цитатами президента, высвеченные на медиафасадах, активно использовались СМИ, а россияне выкладывали их в социальных сетях.

Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж». Продолжительность обращения не регламентирована, также Кремль традиционно не стал анонсировать содержание послания.

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