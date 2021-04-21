Певица показала свой способ развесить белье после стирки и восхитила фанатов

Британская певица и телеведущая показала собственный способ развешивать белье после стирки и порадовала поклонников. Информация появилась на сайте The Sun.

Поп-исполнительница Стейси Соломон (Stacey Solomon) объяснила фанатам, что сначала развешивает мокрые вещи на вешалки, после чего прикрепляет их прищепками к веревке для сушки белья, расположенной во дворе дома. По словам знаменитости, таким образом белье меньше мнется и на нем не образуются складки.

Помимо этого певица отметила, что такой способ сушки одежды значительно экономит ее время в день стирки. «Во-первых, на веревке помещается больше вешалок, нежели отдельных вещей. К тому же таким образом потом я могу быстрее развесить одежду по шкафам, поскольку она уже находится на плечиках», — пояснила Соломон.

Пользователей сети восхитил предложенный лайфхак, и они принялись благодарить телеведущую в комментариях на ее странице в Instagram. «Надеюсь, мне придется меньше гладить — ненавижу это», «Шикарная идея, я точно попробую сделать то же самое», «Ты гений», «Все гениальное — просто», «Я развешиваю одежду таким образом уже много лет!» — писали подписчики.

Ранее, в марте, женщина продемонстрировала быстрый способ развесить одежду после стирки и прославилась. На размещенных кадрах Кэрол Ларсон надевает на руку семь футболок, затем берет в другую руку такое же количество вешалок и по очереди натягивает на них каждую вещь.