Адмирал ВМФ оценил шансы на спасение индонезийской подлодки

Адмирал-подводник, бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев считает, что шансы спасти индонезийскую подводную лодку KRI Nanggala 402, которая находится на глубине 700 метров, крайне малы. Об этом сообщает РИА Новости.

Он разъяснил, что на глубину 700 метров такого рода подлодка могла опуститься только в случае аварийного погружения, например, в случае пробоины в ее прочном корпусе. На такую глубину без повреждений способны погружаться только «самые передовые» подлодки.

«Если с подводной лодкой случилось несчастье на глубине 700 метров, то шансов, к сожалению, нет. Будем надеяться, что просто связь не работает. Достать лодку можно, а спасти личный состав практически невозможно», — заключил Валуев.

О пропаже KRI Nanggala 402 стало известно ранее 21 апреля. На борту находятся 53 моряка. Индонезия попросила Сингапур и Австралию помочь с поисками. Подлодка проводила учения с торпедами, но не выходила на связь и не сообщала о результатах. Предполагается, что она потеряла связь примерно в 96 километрах к северу от Бали.