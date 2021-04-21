Подлодка с 53 моряками пропала без вести в Индонезии

Подводная лодка с 53 моряками пропала без вести у берегов острова Бали (Индонезия). Об этом пишет Reuters со ссылкой на командующего вооруженными силами страны Хади Чахъянто.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402, изготовленная в Германии, проводила учения с торпедами, но не смогла сообщить о результатах. Предполагают, что она потеряла связь примерно в 96 километрах к северу от Бали.

Индонезия попросила Сингапур и Австралию помочь с поисками.

15 ноября 2017 года подводная лодка ВМС Аргентины «Сан Хуан» перестала выходить на связь в районе залива Сан-Хорхе, примерно в 240 морских милях от берега. Корабль переправлялся из Ушуайи в Мар-дель-Плату. На борту подлодки, построенной в 1985 году на немецкой верфи, находились 44 члена экипажа.

Через год после пропажи стало известно, что на борту произошел взрыв. Корпус «Сан Хуан» был серьезно деформирован и разрушен изнутри, а обломки разбросаны на площади около 70 метров.

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