Раскрыты детали местонахождения пропавшей в Индонезии подлодки с 53 моряками

Подводная лодка индонезийских ВМС KRI Nanggala 402, пропавшая во время учений и не выходившая на связь, может находиться в море на глубине 700 метров. Детали раскрыла газета Daily Star со ссылкой на командующего Вооруженными силами Индонезии Хади Чахъянто.

Главком рассказал, что подлодка исчезла в 96 километрах к северу от Бали примерно в 3 часа ночи по местному времени. «Как только было дано разрешение на погружение, мы немедленно потеряли контакт», — описал он ситуацию и добавил, что, по предварительным данным, подлодка находится в море на глубине 700 метров.

По данным официального представителя первого адмирала Джулиуса Виджохоно, подводная лодка участвовала в торпедных учениях в водах Северного Бали, но не передавала никаких результатов.

О пропаже KRI Nanggala 402 стало известно 21 апреля. На борту находятся 53 моряка. Индонезия попросила Сингапур и Австралию помочь с поисками.

Судно KRI Nanggala 402, построенное в Германии в 1981 году, имеет крейсерскую скорость 21,5 узла и, как предполагается, было модернизировано в 2011 году.

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