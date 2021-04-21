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Нефтяное пятно образовалось в месте пропажи индонезийской подлодки

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Рядом с островом Бали, где исчезла подводная лодка Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-40, были найдены следы разлива нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны.

Масляное пятно обнаружили военные во время поиска субмарины с воздуха. В ведомстве уточнили, что к району исчезновения судна направили два корабля с эхолокаторами.

Подводная лодка KRI Nanggala-40, с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. Предположительно, в настоящий момент субмарина находится в водах Северного Бали на глубине 700 метров. Власти Индонезии запросили помощь у Сингапура и Австралии для поисков судна.

Построенная в Германии подлодка имеет крейсерскую скорость 21,5 узла и, по предварительным данным, была модернизирована в 2011 году.

Предыстория: Раскрыты детали местонахождения пропавшей в Индонезии подлодки с 53 моряками
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