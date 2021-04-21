В США назвали условие для нормализации отношений с Белоруссией

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс назвал условие для нормализации отношений с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтону необходим посол в Минске, но до тех пор, пока не изменится политика президента Белоруссии Александра Лукашенко, «бизнеса как обычно» не будет.

Прайс добавил, что Соединенные Штаты сохраняют дипломатические отношения с Белоруссией. «Мы всегда надеялись, что произойдет нормализация этих отношений, и это по-прежнему остается нашей целью», — сказал он. Прайс добавил, что возвращение американского посла в Минск позволило бы направить белорусской стороне «мощный сигнал».

В марте госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко последним диктатором Европы.