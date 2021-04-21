Стало известно о планах правительства снижать ставку по ипотеке

Правительство планирует снижать среднюю ставку по ипотеке, чтобы сделать жилищные кредиты еще доступнее. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину.

Так, поддержание средней ставки по жилищным займам в России на уровне 6,9 процента годовых до 2030 года может стать ключевой целью нацпроекта «Жилье и городская среда». Это на 1 процентный пункт меньше, чем планировалось изначально. Такой вариант рассматривался на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, однако решение пока что не принято.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов.

Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.