Ипотечный бум в России пошел на спад

В первом квартале 2021-го количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 22 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), предоставленных «Ленте.ру».

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Только в минувшем марте россияне получили 161 тысячу жилищных кредитов — на 26 процентов больше, чем в марте 2020-го, подсчитали эксперты. Но в целом ипотечный бум явно пошел на спад: аналитики отмечают, что темпы роста объемов кредитования в первом квартале замедлились по сравнению со второй половиной прошлого года. «В основном это связано с тем, что россияне досрочно реализовали спрос на ипотечные кредиты, а также с ростом цен на недвижимость, — поясняют специалисты. — При этом благодаря низким ставкам и еще действующей программе льготной ипотеки выдачи продолжают быть высокими».

По данным ОКБ, наиболее сильно за первый квартал увеличились выдачи ипотеки в Оренбургской области (плюс 32 процента в годовом исчислении), Алтайском крае и Кемеровской области (плюс 33 процента), Удмуртской республике (плюс 39 процентов) и Тюменской области (плюс 42 процента). В Москве рост составил 20 процентов, в Санкт-Петербурге — 3 процента.

Ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков выступил с критикой ипотечного кредитования. Он посоветовал соотечественникам увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу. «Дискуссия по поводу ипотеки бессмысленна. На самом деле тот, кто вкурился в ипотеку, — тот влип, посадил себя добровольно в рабство», — заявил предприниматель.

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