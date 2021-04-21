Звезды Голливуда обратились к Байдену с просьбой

Десятки звезд Голливуда и другие мировые знаменитости подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой отложить подписание экологических соглашений с бразильским лидером Жаиром Болсонару до тех пор, пока не произойдет реального сокращения темпов вырубки экваториальных лесов Амазонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильские СМИ.

Артисты и музыканты из США и Бразилии также призвали Байдена не выделять средства на вопросы, связанные с данными договоренностями. Они отметили необходимость диалога с коренными народами, традиционными сообществами бассейна Амазонки и гражданским обществом для решения этой проблемы.

Среди подписавших обращение к президенту США числятся актер Леонардо ДиКаприо, а также его коллеги Алек Болдуин, Хоакин Феникс, Орландо Блум, Джейн Фонда и Сигурни Уивер. Также свою поддержку данной инициативе выразила певица Кэти Перри и музыкант Роджер Уоттерс.

Ранее более 150 активистов, актеров и бизнесменов, в том числе Леонардо ДиКаприо и основатель Amazon Джефф Безос, также подписали открытое письмо к президенту Байдену с призывом отреагировать на проблему изменения климата. Авторы обращения отметили, что американского лидера могут запомнить как «климатического президента», который увел человечество «с края обрыва».