Ученый предсказал «возвращение» Земли на 35 миллионов лет назад

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский предсказал «возвращение» Земли на 35 миллионов лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист рассказал, что сейчас глобальная температура растет по самому худшему сценарию из-за выбросов парниковых газов. По его словам, в ближайшие годы она может достичь показателей, которые отмечались на Земле еще 35 миллионов лет назад.

При этом ученый почеркнул, что глобальная температура — это климатический показатель, и ее изменение не приведет к появлению на планете гигантских носорогов. Он добавил, что в те времена не было такого количества ледников, и были другие уровень океана, расположение материков и химический состав атмосферы.

Ранее россиянам описали разрушительные последствия глобального потепления для страны. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал, что лето в России становится все более жарким, а периоды продолжительной и теплой погоды становятся более частыми. Такая жара, по словам Семенова, грозит лесными пожарами, ареал которых в Сибири уже расширился на север.