Названы источники денег для достижения целей из послания Путина

Минфин назвал источники денег для достижения целей, озвученных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Главными источниками финансирования могут стать резервный фонд правительства, дополнительные ненефтегазовые доходы, а также федеральный бюджет, в котором будут перераспределены расходы.

Всего на реализацию названных президентом целей за два года потребуется около 400 миллиардов рублей, отдельно в нынешнем году — 270 миллиардов.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что озвученные меры не стоит считать мечтательством, а их количество обусловлено тем, что Россия является социальным государством.