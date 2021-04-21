Названы источники денег для достижения целей из послания Путина

Минфин назвал источники денег для достижения целей, озвученных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Главными источниками финансирования могут стать резервный фонд правительства, дополнительные ненефтегазовые доходы, а также федеральный бюджет, в котором будут перераспределены расходы.
Всего на реализацию названных президентом целей за два года потребуется около 400 миллиардов рублей, отдельно в нынешнем году — 270 миллиардов.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что озвученные меры не стоит считать мечтательством, а их количество обусловлено тем, что Россия является социальным государством.