МВД насчитало 14 тысяч участников несогласованных акций в России

В несогласованных акциях в 29 городах России, по предварительным данным, приняли участие 14,4 тысячи человек. Такие данные приводятся на сайте МВД.

Наибольшее число протестующих зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге — 6 тысяч и 4,5 тысячи человек соответственно.

Кроме того, подсчитано число участников акций в Барнауле (150), Тюмени (50), Петрозаводске (100), Владивостоке (350) и других городах. Отмечается, что в Воркуте и Великом Новгороде протестующих не было.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы начались задержания участников акции. Первых двух протестующих задержали у станции метро «Боровицкая». Кроме того, отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов останавливают подозрительных молодых людей.

Во вторник, 20 апреля, власти Москвы отказали в проведении митингов 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с коронавирусом. Первое уведомление было подано в правительство столицы с нарушениями требований. В частности, заявленные в уведомлении граждане находятся за пределами России.

МВД России также призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. Там напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.