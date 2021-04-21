В России мужчина погиб под щеткой уборочной машины

В Индустриальном районе Перми мужчина погиб под щеткой уборочной машины, которая чистила улицы. Об этом сообщили очевидцы, передает издание «Аргументы и Факты».

По словам местных жителей, они проезжали мимо на автомобиле, когда увидели последствия происшествия — останки тела и одежду. Они уточнили, что инцидент случился на шоссе Космонавтов.

В управлении Следственного комитета России по Пермскому краю сообщили, что утром 21 апреля водитель машины убирал дорогу на шоссе. «Не выключив щетку трактора, мужчина подошел к ней, после чего уборочный механизм затянул его под щетку», — говорится в публикации. Там уточняется, что водитель умер от полученных травм.

Ранее в Калининграде местный житель сгорел заживо в автомобиле после попытки пьяного водителя сбежать от полиции. По словам очевидцев, автомобиль врезался в дерево и загорелся. Через пять минут на место приехали пожарные и потушили огонь. Внутри автомобиля обнаружили обгоревшее тело человека.