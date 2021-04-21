На товары для младенцев собрались поднять цены

Американская корпорация Procter&Gamble (P&G), торгующая, в том числе, стиральным порошком Tide и подгузниками Pampers, собралась поднимать цены. Как сообщает CNBC, в первую очередь вырастет стоимость товаров для младенцев и на средства женской гигиены.

Компания начнет повышать цены с сентября, такое решение крупнейший в мире производитель потребительских товаров объяснил ростом цен на сырье. Повышать цены также собираются Kimberly-Clark и Coca-Cola: компании полагают, что потребители будут готовы платить больше за фирменные вещи и не станут покупать более дешевые товары локальных марок.

В прошлом году чистая выручка P&G выросла за финансовый год, который закончился в июне, на рекордные 5 процентов (до 71 миллиарда долларов). Больше всего P&G заработала за апрель-июнь на фоне пандемии коронавируса. Лучшие показатели оказались у подразделений, производящих бытовую химию и товары для стирки (14 процентов), а также туалетную бумагу и бумажные полотенца (5 процентов). Корпорация прогнозировала сохранение роста продаж в финансовом 2021 году на уровне от 1 до 3 процентов.

В третьем квартале 2021 финансового года чистая прибыль корпорации выросла на 12 процентов и составила 3,27 миллиарда долларов по сравнению с 2,92 миллиарда за тот же период предыдущего года.