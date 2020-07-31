Американская корпорация рекордно заработала на коронавирусе

Чистая выручка американской корпорации Procter&Gamble (P&G) выросла за финансовый год, который закончился в июне, на рекордные 5 процентов (до 71 миллиардов долларов). Это самый значительный рост с 2006 года, говорится в отчете компании.

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Больше всего P&G заработала за апрель-июнь на фоне пандемии коронавируса. Лучшие показатели оказались у подразделений, производящих бытовую химию и товары для стирки (14 процента), а также туалетную бумагу и бумажные полотенца (5 процентов).

Корпорация прогнозирует сохранение роста продаж в финансовом 2021 году на уровне от 1 до 3 процентов. После публикации отчетности акции Procter&Gamble выросли на 2,4 процента.

В июле стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело на компанию Procter&Gamble. Поводом для разбирательства стала разница между капсулами для стирки Ariel, которые продаются в Евросоюзе и России.

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