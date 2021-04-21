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Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от COVID-19

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Владимир Путин хорошо себя чувствует после второго укола вакцины от COVID-19, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 21 апреля.

«Хорошее [самочувствие]. Рабочее обычное состояние», — сказал он.

Ранее в среду в ходе послания Федеральному собранию Путин призвал россиян вакцинироваться, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Второй укол прививки от коронавируса российскому лидеру сделали 14 апреля. После процедуры Путин отмечал, что чувствует себя нормально.

Первый укол президенту сделали 23 марта. Через несколько дней после этого президент рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. Название двухкомпонетной вакцины, которой привили Путина, Кремль раскрывать не стал, отметив эффективность всех отечественных вакцин.

После появления в СМИ информации о вакцинации Путин число желающих привиться россиян выросло. Особенный рост наблюдался в столице первые три дня.

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