Синоптик рассказал о последних теплых днях апреля в Москве

В Москве до конца апреля прогнозируют две волны весеннего тепла. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам Тишковца, тепло ожидается 22 и 23 числа, а также в последние дни апреля перед маем. Все остальное время будет прохладно.

«Если исключить эти два периода, то температурный режим будет прохладным, больше напоминать не апрель, а октябрь», — сказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что непогода в европейской части России сохранится до конца текущей недели. По его словам, температура будет колебаться в диапазоне от 6 до 18 градусов тепла. 22 и 23 апреля погода будет облачной, но с прояснениями, ветер ожидается южный.