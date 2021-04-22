Кремль прокомментировал несогласованные акции в поддержку Навального

Кремль не видит поводов для оценки несогласованных акций, прошедших в крупных городах России в среду, 21 апреля, в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Скорее, это тема для оценки органов правопорядка, внутренних дел. Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать прошедшие акции.

По его мнению, главным событием 21 апреля стало послание президента Федеральному собранию.

Акции в поддержку Навального, находящегося сейчас в исправительной колонии во Владимирской области, прошли в 29 российских городах. По предварительным данным МВД, в них приняли участие 14,4 тысячи человек. Наибольшее число протестующих зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге — 6 тысяч и 4,5 тысячи человек соответственно.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Оно стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для действующего главы государства. В ходе выступления, которое длилось 78 минут, Путин анонсировал единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей и пообещал установить выплаты нуждающимся беременным женщинам в размере 6 350 рублей в месяц и выплаты на детей из неполных семей.