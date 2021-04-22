У люксового отеля в Пакистане произошел мощный взрыв

Жертвой теракта в люксовом отеле Пакистана Serena должен был быть посол Китая в Пакистане Нонг Ронг, но во время атаки он был на встрече в другом месте. Об этом сообщает BBC News.

Сообщается о не менее четырех погибших и 12 раненых. Корреспонденты утверждают, что главной целью террористов был китайский посол. Министр внутренних дел шейх Рашид Ахмад сказал пакистанской телекомпании ARY News TV, что «в отеле взорвалась машина, полная взрывчатки», а агентство AFP со ссылкой на него заявило, что это был «террористический акт».

Автомобиль взорвался на автостоянке отеля, и огонь распространился на несколько других автомобилей поблизости. После этого запись взрыва была опубликована в социальных сетях, на ней видно, что на автостоянке бушует пожар.

Белуджистанские талибы взяли на себя ответственность за нападение и признали, что теракт устроил террорист-смертник. Боевики хотят независимости от Пакистана и выступают против крупных инфраструктурных проектов Китая в этом районе.

Сепаратистов также обвиняли в нападении два года назад на гостиницу в Гвадаре — это портовый проект, финансируемый Китаем. Боевики обвиняют пакистанское правительство и Китай в эксплуатации газа и полезных ископаемых Белуджистана.